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    Бывший гендиректор WADA призвал отстранить Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Пхенчхан-2018 Дэвид Хоумен

    Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоумен призвал отстранить российских атлетов от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

    Доклады независимой комиссиии WADA указали на существование в России пятилетней допинговой программы среди элитных спортсменов в 30 видах спорта. Речь шла о манипуляциях с пробами, применении допинга при вовлечении в это ФСБ.

    «Мне кажется, не все действительно понимают все объемы этого – они просто ошеломляют. В результате сейчас санкции могут быть применены к более чем 600 атлетам.

    В борьбе с этим МОК должен стоять вместе с антидопинговыми службами. Они не смогли оценить ситуацию перед Рио-2016 – это было прискорбно. Но сейчас им нужно сформировать установку и быть действительно жесткими.

    WADA должно занять позицию, которая позволит России вернуться лишь после того, как они будут полностью соответствовать требованиям, и отправной точкой станет некая форма подтверждения проделанной ими работы.

    Цель россиян – участие в зимних Играх-2018, так что отстранение от них станет настоящим ударом. Если они не выполнят требования, то их следует отстранить», – отметил Хоумен.

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