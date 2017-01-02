Бывший гендиректор WADA призвал отстранить Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане

Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоумен призвал отстранить российских атлетов от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Доклады независимой комиссиии WADA указали на существование в России пятилетней допинговой программы среди элитных спортсменов в 30 видах спорта. Речь шла о манипуляциях с пробами, применении допинга при вовлечении в это ФСБ.

«Мне кажется, не все действительно понимают все объемы этого – они просто ошеломляют. В результате сейчас санкции могут быть применены к более чем 600 атлетам.

В борьбе с этим МОК должен стоять вместе с антидопинговыми службами. Они не смогли оценить ситуацию перед Рио-2016 – это было прискорбно. Но сейчас им нужно сформировать установку и быть действительно жесткими.

WADA должно занять позицию, которая позволит России вернуться лишь после того, как они будут полностью соответствовать требованиям, и отправной точкой станет некая форма подтверждения проделанной ими работы.

Цель россиян – участие в зимних Играх-2018, так что отстранение от них станет настоящим ударом. Если они не выполнят требования, то их следует отстранить», – отметил Хоумен.