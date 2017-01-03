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    «Тур де Ски». Нильссон выиграла скиатлон, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я, Чекалева – 10-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Германии жен Юлия Чекалева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла дуатлон (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Елена Соболева Николь Фессель Полина Медведева (Кальсина) Ольга Царева Алиса Жамбалова Хайди Венг Анне Кюлленен Джессика Диггинс Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Лаура Мононен Сэди Бьорнсен

    Сегодня в немецком Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» прошел женский скиатлон. Победу одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Юлия Чекалева финишировала десятой.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Оберстдорф, Германия

    Женщины

    Скиатлон, 5 км + 5км

    1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.23,8
    2. Джессика Диггинс (США) – 0,2
    3. Хайди Венг (Норвегия) – 1,5
    4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 3,3
    5. Сэди Бьорнсен (США) – 8,1
    6. Николь Фессель (Германия) – 8,1
    7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 8,5
    8. Шарлотте Калла (Швеция) – 8,8
    9. Анне Кюлленен (Финляндия) – 11,8
    10. Юлия Чекалева (Россия) – 12,8
    13. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 19,2
    18. Катрин Харсем (Норвегия) – 22,3…
    26. Елена Соболева (Россия) – 41,8
    27. Полина Кальсина (Россия) – 41,8...
    38. Мария Гущина (Россия) – 1.24,2...
    41. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.50,9…
    51. Ольга Царева (Россия) – 3.26,2

    Общий зачет

    1. Стина Нильссон (Швеция) –  43.01,3
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 4,0
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 12,4
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 38,7
    5. Джессика Диггинс (США) – 51,4
    6. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 1.08,5…
    7. Катрин Харсем (Норвегия) – 1.09,1…
    13. Юлия Чекалева (Россия) – 2.17,7...
    19. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.30,7...
    26. Полина Кальсина (Россия) – 3.03,3...
    28. Елена Соболева (Россия) – 3.13,8...
    42. Мария Гущина (Россия) – 4.28,6...
    44. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.51,6
    51. Ольга Царева (Россия) – 7.03,5

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