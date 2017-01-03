Сегодня в немецком Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» прошел женский скиатлон. Победу одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Юлия Чекалева финишировала десятой.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Женщины

Скиатлон, 5 км + 5км

1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.23,8

2. Джессика Диггинс (США) – 0,2

3. Хайди Венг (Норвегия) – 1,5

4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 3,3

5. Сэди Бьорнсен (США) – 8,1

6. Николь Фессель (Германия) – 8,1

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 8,5

8. Шарлотте Калла (Швеция) – 8,8

9. Анне Кюлленен (Финляндия) – 11,8

10. Юлия Чекалева (Россия) – 12,8

13. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 19,2

18. Катрин Харсем (Норвегия) – 22,3…

26. Елена Соболева (Россия) – 41,8

27. Полина Кальсина (Россия) – 41,8...

38. Мария Гущина (Россия) – 1.24,2...

41. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.50,9…

51. Ольга Царева (Россия) – 3.26,2

Общий зачет

1. Стина Нильссон (Швеция) – 43.01,3

2. Хайди Венг (Норвегия) – 4,0

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 12,4

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 38,7

5. Джессика Диггинс (США) – 51,4

6. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 1.08,5…

7. Катрин Харсем (Норвегия) – 1.09,1…

13. Юлия Чекалева (Россия) – 2.17,7...

19. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.30,7...

26. Полина Кальсина (Россия) – 3.03,3...

28. Елена Соболева (Россия) – 3.13,8...

42. Мария Гущина (Россия) – 4.28,6...

44. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.51,6

51. Ольга Царева (Россия) – 7.03,5