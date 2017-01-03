«Тур де Ски». Нильссон выиграла скиатлон, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я, Чекалева – 10-я
Сегодня в немецком Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» прошел женский скиатлон. Победу одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Юлия Чекалева финишировала десятой.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
Женщины
Скиатлон, 5 км + 5км
1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.23,8
2. Джессика Диггинс (США) – 0,2
3. Хайди Венг (Норвегия) – 1,5
4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 3,3
5. Сэди Бьорнсен (США) – 8,1
6. Николь Фессель (Германия) – 8,1
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 8,5
8. Шарлотте Калла (Швеция) – 8,8
9. Анне Кюлленен (Финляндия) – 11,8
10. Юлия Чекалева (Россия) – 12,8
13. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 19,2
18. Катрин Харсем (Норвегия) – 22,3…
26. Елена Соболева (Россия) – 41,8
27. Полина Кальсина (Россия) – 41,8...
38. Мария Гущина (Россия) – 1.24,2...
41. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.50,9…
51. Ольга Царева (Россия) – 3.26,2
Общий зачет
1. Стина Нильссон (Швеция) – 43.01,3
2. Хайди Венг (Норвегия) – 4,0
3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 12,4
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 38,7
5. Джессика Диггинс (США) – 51,4
6. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 1.08,5…
7. Катрин Харсем (Норвегия) – 1.09,1…
13. Юлия Чекалева (Россия) – 2.17,7...
19. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.30,7...
26. Полина Кальсина (Россия) – 3.03,3...
28. Елена Соболева (Россия) – 3.13,8...
42. Мария Гущина (Россия) – 4.28,6...
44. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.51,6
51. Ольга Царева (Россия) – 7.03,5
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