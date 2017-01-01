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    «Не уверен, что можно догнать этого медведя». Мартин Йонсруд Сундбю – о соперничестве с Сергеем Устюговым

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал две победы россиянина Сергея Устюгова на старте «Тур де Ски».

    «Не знаю, возможно ли обогнать его. Он кажется невероятно сильным. Он хорош сейчас.

    Не уверен, что можно догнать этого медведя. Думаю, что это хорошо, это мотивирует.  Буду бороться до конца, и увидим, что получится в итоге», – сказал Сундбю.

    Напомним, что после двух этапов многодневки Сундбю отстает от Устюгова на 18,9 секунды.

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