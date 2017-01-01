Главный тренер сборной Швеции Рикард Грип прокомментировал ситуацию с допингом в лыжных гонках.

«Печально, что такое происходит. Но самое главное, что Международная федерация лыжных видов (FIS) реагирует и работает над чистотой спорта. Они действительно делают все, что могут.

Конечно, не секрет, что допинг – это плохо для имиджа спорта. И поэтому мы все должны помогать друг другу в том, чтобы вернуть доверие.

Поэтому доклад Макларена важен, там говорится не только о российской лыжной федерации. Российский спорт – огромен, там не только лыжные гонки. И вопрос выходит гораздо дальше за пределы лыж.

Все это грустно. Хотя, в конце концов, справедливость восторжествует, но уже не будут проведены повторно соревнования и медальные церемонии. Это ведь целое событие – мы, например, очень радуемся эстафетной медали. Здесь и сейчас. И это опыт – как для спортсменов, так и для нас руководителей.

– Вы верите, что когда-нибудь спорт станет полностью чистым?

– Очень трудно сказать. Есть много вещей, которые оказывают влияние – деньги, разные коммерческие вопросы, мощные силы извне. Я надеюсь, что рано или поздно это будет, иначе я бы не продолжал свою работу.

Мы должны быть скромнее в суждениях в отношении русских лыжников. Не все они под допингом. Мы должны понимать, что россиянин может так же быстро бегать на лыжах, как норвежец или швед. Стоит быть более осторожными. Мы стали подозрительными из-за этих историй», – сказал Грип.