Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Танде одержал победу, Стох – 2-й, Крафт – 3-й, Климов – 18-й

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Денис Корнилов Дмитрий Васильев Турне четырех трамплинов сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) Андреас Кофлер сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Зеверин Фройнд Петер Превц Мачей Кот Евгений Климов Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Домен Превц Маркус Айзенбихлер Цене Превц Штефан Ляйхе

    Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.

    Прыжки с трамплина

    «Турне четырех трамплинов»

    2-й этап

    Гармиш-Партенкирхен, Германия

    HS140

    1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 289,2 балла (138,0 м + 142,0 м)
    2. Камиль Стох (Польша) – 286,0 (135,5+143,0)
    3. Штефан Крафт (Австрия) – 282,4 (137,0+140,0)
    4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 278,9 (136,5+139,5)
    5. Домен Превц (Словения) – 278,5 (136,0+139,0)
    6. Петр Жила (Польша) – 278,1 (137,0+137,0)
    7. Мачей Кот (Польша) – 269,6 (135,5+135,0)
    8. Штефан Ляйхе (Германия) – 268,8 (135,5+134,0) ...
    10. Михаэль Хайбек (Австрия) – 265,3 (133,0+135,5)
    11. Петер Превц (Словения) – 263,2 (130,5+133,5)
    12. Мануэль Феттнер (Австрия) – 259,5 (133,5+132,5)...
    18. Евгений Климов (Россия) – 251,3 (132,0+130,0)...
    21-22. Зеверин Фройнд (Германия) – 247,7 (128,5+131,5)
    21-22. Андреас Кофлер (Австрия) – 247,7 (132,5+129,5)...
    24. Цене Превц (Словения) – 243,9 (130,0+127,5)...
    38. Денис Корнилов (Россия) – 113,4 (126,5)...
    48. Дмитрий Васильев (Россия) – 98,4 (119,0)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться