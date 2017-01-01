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    «Тур де Ски». Венг, Остберг, Фалла, Нильссон и Чекалева примут участие в масс-старте «классикой» на 5 км

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    Сегодня на втором этапе «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире пройдет классический женский масс-старт на 5 км.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-Мюстаир, Швейцария

    Женщины

    5 км, масс-старт, классический стиль

    Начало – 18.00 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Стина Нильссон (Швеция)
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
    3. Хайди Венг (Норвегия)
    4. Катрин Харсем (Норвегия)
    5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия).
    6. Джессика Диггинс (США) 
    7. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)
    10. Криста Пярмякоски (Финляндия)
    24. Шарлотте Калла (Швеция)
    26. Кари Ойре Шлинн (Норвегия)
    34. Юлия Чекалева (Россия)
    35. Николь Фессель (Германия)
    47. Алиса Жамбалова (Россия)
    48. Полина Кальсина (Россия)
    49. Елена Соболева (Россия)
    51. Ольга Царева (Россия)
    58. Мария Гущина (Россия)

    Общий зачет

    1. Стина Нильссон (Швеция) – 2.28,2
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 10,7
    3. Хайди Венг (Норвегия) – 16,6
    4. Катрин Харсем (Норвегия) – 20,8
    5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 21,3
    6. Джессика Диггинс (США) – 23,7
    7. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 24,7...
    10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 34,9...
    25. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.01,7...
    39. Юлия Чекалева (Россия) – 1.14,6...
    42. Полина Кальсина (Россия) – 1.15,2...
    55. Елена Соболева (Россия) – 1.19,2...
    60. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.22,4...
    62. Ольга Царева (Россия) – 1.24,1...
    64. Мария Гущина (Россия) – 1.27,7

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