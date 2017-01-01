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    «Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Пеллегрино и Колонья пробегут классический масс-старт на 10 км

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    Сегодня в рамках второго этапа «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире пройдет классическая мужская гонка с общего старта на 10 км.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-Мюстаир, Швейцария

    Мужчины

    10 км, масс-старт, классический стиль

    Начало – 15.00 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Сергей Устюгов (Россия)
    2. Федерико Пеллегрино (Италия)
    3. Финн Хоген Крог (Норвегия)
    4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    5. Алекс Харви (Канада)
    6. Томас Бинг (Германия)
    7. Андрей Ларьков (Россия)
    8. Эмиль Иверсен (Норвегия)
    11. Дарио Колонья (Швейцария)
    18. Маркус Хельнер (Швеция)
    23. Морис Манифика (Франция)
    24. Дидрик Тонсет (Норвегия)
    27. Матти Хейккинен (Финляндия)
    28. Никлас Дюрхауг (Норвегия)
    30. Александр Бессмертных (Россия)
    32. Шюр Рете (Норвегия)
    36. Алексей Червоткин (Россия)
    38. Даниэль Рикардссон (Швеция)
    41. Андрей Мельниченко (Россия)
    53. Ермил Вокуев (Россия)
    58. Петр Седов (Россия)

    Общий зачет после 1-го этапа

    1. Сергей Устюгов (Россия) – 2.01,2
    2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,2
    3. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 13,8
    4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 17,0
    5. Люка Шанава (Франция) – 20,4
    6. Алекс Харви (Канада) – 27,6
    7. Томас Бинг (Германия) – 28,6
    8. Андрей Ларьков (Россия) – 28,9
    9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 29,6...
    13. Дарио Колонья (Швейцария) – 47,9...
    34. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.10,9...
    42. Ермил Вокуев (Россия) – 1.13,3...
    61. Алексей Червоткин (Россия) – 1.15,7...
    63. Александр Бессмертных (Россия) – 1.16,0...
    84. Петр Седов (Россия) – 1.26,7

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