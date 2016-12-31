Шведская лыжница Стина Нильссон сегодня на 1-м этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаир выиграла спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция)

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

3. Хайди Венг (Норвегия)

4. Катрин Харсем (Норвегия)

5. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)

6. Джессика Диггинс (США)

7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...

10. Криста Пярмякоски (Финляндия)...

26. Шарлотте Калла (Швеция)...

39. Юлия Чекалева (Россия)...

42. Полина Кальсина (Россия)...

55. Елена Соболева (Россия)...

60. Алиса Жамбалова (Россия)...

62. Ольга Царева (Россия)...

64. Мария Гущина (Россия)

Общий зачет

1. Стина Нильссон (Швеция) – 2.28,2

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 10,7

3. Хайди Венг (Норвегия) – 16,6

4. Катрин Харсем (Норвегия) – 20,8

5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 21,3

6. Джессика Диггинс (США) – 23,7

7. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 24,7...

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 34,9...

25. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.01,7...

39. Юлия Чекалева (Россия) – 1.14,6...

42. Полина Кальсина (Россия) – 1.15,2...

55. Елена Соболева (Россия) – 1.19,2...

60. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.22,4...

62. Ольга Царева (Россия) – 1.24,1...

64. Мария Гущина (Россия) – 1.27,7

