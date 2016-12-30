Временное отстранение шести российских лыжников оставлено в силе

Допинговая комиссия Международной федерации лыжных видов (FIS) оставила в силе отстранение шести российских лыжников от международных стартов, сообщается в пресс-релизе организации.

Комиссия приняла единогласное решение отклонить апелляции россиян. Таким образом, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова не смогут принять участие в «Тур де Ски», стартующем 31 декабря.

Сообщается, что FIS направит спортсменам объяснения по данному решению.

Напомним, что шестеро российских лыжников с 22 декабря были отстранены от соревнований из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.