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    Временное отстранение шести российских лыжников оставлено в силе

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Александр Легков Евгения Шаповалова FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов

    Допинговая комиссия Международной федерации лыжных видов (FIS) оставила в силе отстранение шести российских лыжников от международных стартов, сообщается в пресс-релизе организации.

    Комиссия приняла единогласное решение отклонить апелляции россиян. Таким образом, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова не смогут принять участие в «Тур де Ски», стартующем 31 декабря.

    Сообщается, что FIS направит спортсменам объяснения по данному решению.

    Напомним, что шестеро российских лыжников с 22 декабря были отстранены от соревнований из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.

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