Решение о возможном снятии отстранения с Легкова и Белова будет принято сегодня

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о возможном снятии отстранения с россиян Александра Легкова и Евгения Белова.

Напомним, что Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова были временно отстранены из-за подозрений в махинациях с допинг-пробами в Сочи-2014. Однако адвокат Легкова и Белова потребовал у FIS снять санкции со спортсменов из-за отсутствия доказательств и фактов вины лыжников.

«Сейчас мы ждем ответа от FIS. Ситуация плохая, пока мы вообще не знаем, что будет. Надеюсь, Легков и Белов еще смогут стартовать на «Тур де Ски». Это безумие – только перед Рождеством сообщать о том, что спортсмены отстранены. В таких условиях всей команде сложно было готовиться к соревнованиям.

Я знаю то же, что и все. Но мое личное мнение – то, что происходит с допинг-пробами после их сдачи, уже не забота спортсменов. Положительных проб они не сдавали», – рассказал тренер Маркус Крамер.