Сегодня в немецком Оберстдорфе началось «Турне четырех трамплинов». В квалификации первого этапа победил норвежец Даниэль Андре Танде, лучший из россиян – Денис Корнилов (16-е место).

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Квалификация

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 157,5 балла (139,0 м)

2. Камиль Стох (Польша) – 154,1 (137,5)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 151,1 (136,0)

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 150,3 (136,0)

5. Мачей Кот (Польша) – 146,2 (133,0)

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 146,1 (137,0)

7. Штефан Ляйхе (Германия) – 145,9 (132,5)

8. Домен Превц (Словения) – 145,5 (134,0)

9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 144,8 (136,5)

9. Петер Превц (Словения) – 144,8 (132,5)...

11. Андреас Кофлер (Австрия) – 143,8 (132,0)...

16. Денис Корнилов (Россия) – 139,0 (132,0)...

19. Зеверин Фройнд (Германия) – 136,1 (126,5)...

23. Евгений Климов (Россия) – 134,4 (127,0)...

34. Дмитрий Васильев (Россия) – 125,0 (124,5)...

37. Нориаки Касаи (Япония) – 123,8 (121,5)...

64. Роман Трофимов (Россия) – 98,4 (111,5)

