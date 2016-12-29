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    «Турне четырех трамплинов». 1-й этап. Танде выиграл квалификацию, Стох – 2-й, Корнилов – 16-й

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Денис Корнилов Дмитрий Васильев Турне четырех трамплинов сборная Австрии (прыжки с трамплина) Роман Трофимов сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) Нориаки Касаи сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) Андреас Кофлер сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Зеверин Фройнд Петер Превц Мачей Кот Евгений Климов Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Домен Превц Маркус Айзенбихлер

    Сегодня в немецком Оберстдорфе началось «Турне четырех трамплинов». В квалификации первого этапа победил норвежец Даниэль Андре Танде, лучший из россиян – Денис Корнилов (16-е место).

    Прыжки с трамплина

    «Турне четырех трамплинов»

    1-й этап

    Оберстдорф, Германия

    HS137

    Квалификация

    1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 157,5 балла (139,0 м)
    2. Камиль Стох (Польша) – 154,1 (137,5)
    3. Штефан Крафт (Австрия) – 151,1 (136,0)
    4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 150,3 (136,0)
    5. Мачей Кот (Польша) – 146,2 (133,0)
    6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 146,1 (137,0)
    7. Штефан Ляйхе (Германия) – 145,9 (132,5)
    8. Домен Превц (Словения) – 145,5 (134,0)
    9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 144,8 (136,5)
    9. Петер Превц (Словения) – 144,8 (132,5)...
    11. Андреас Кофлер (Австрия) – 143,8 (132,0)...
    16. Денис Корнилов (Россия) – 139,0 (132,0)...
    19. Зеверин Фройнд (Германия) – 136,1 (126,5)...
    23. Евгений Климов (Россия) – 134,4 (127,0)...
    34. Дмитрий Васильев (Россия) – 125,0 (124,5)...
    37. Нориаки Касаи (Япония) – 123,8 (121,5)...
    64. Роман Трофимов (Россия) – 98,4 (111,5)

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