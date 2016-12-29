«Турне четырех трамплинов». 1-й этап. Танде выиграл квалификацию, Стох – 2-й, Корнилов – 16-й
Сегодня в немецком Оберстдорфе началось «Турне четырех трамплинов». В квалификации первого этапа победил норвежец Даниэль Андре Танде, лучший из россиян – Денис Корнилов (16-е место).
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
Квалификация
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 157,5 балла (139,0 м)
2. Камиль Стох (Польша) – 154,1 (137,5)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 151,1 (136,0)
4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 150,3 (136,0)
5. Мачей Кот (Польша) – 146,2 (133,0)
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 146,1 (137,0)
7. Штефан Ляйхе (Германия) – 145,9 (132,5)
8. Домен Превц (Словения) – 145,5 (134,0)
9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 144,8 (136,5)
9. Петер Превц (Словения) – 144,8 (132,5)...
11. Андреас Кофлер (Австрия) – 143,8 (132,0)...
16. Денис Корнилов (Россия) – 139,0 (132,0)...
19. Зеверин Фройнд (Германия) – 136,1 (126,5)...
23. Евгений Климов (Россия) – 134,4 (127,0)...
34. Дмитрий Васильев (Россия) – 125,0 (124,5)...
37. Нориаки Касаи (Япония) – 123,8 (121,5)...
64. Роман Трофимов (Россия) – 98,4 (111,5)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.