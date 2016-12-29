Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал свое отстранение от соревнований из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами на Играх в Сочи.

«Я получил официальное письмо от Международной федерации лыжных видов (FIS), в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать.

В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен.

Но я, сдав анализы в присутствии офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA), соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру WADA, после чего вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел.

Я надеюсь, что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещенным препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе!

Мои достижения на олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда. К своим наградам я шел долго и шаг за шагом, через победы на этапах Кубка мира и серебро чемпионатов мира. И только через год после Сочи-2014 я добился долгожданной золотой медали на чемпионате мира.

На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг-проб и никогда к ним не было никаких претензий. Я за чистый спорт!

К сожалению, до начала «Тур де Ски» никто ничего рассматривать, похоже, не собирается, а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям. Поэтому сейчас остается только ждать какого-либо решения и, если понадобится, действовать дальше и отстаивать свою невиновность», – написал Вылегжанин.