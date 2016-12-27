Легков и Белов хотят добиться отмены временного отстранения от соревнований

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов выступили с заявлением в связи с отстранением от соревнований.

«МОК 22 декабря проинформировал FIS о том, что в связи с предполагаемыми нарушениями антидопингового законодательства в Сочи-2014 МОК начинает соответствующее расследование.

Оно основывается, кроме прочего, на пробах указанных спортсменов. Антидопинговый комитет FIS предварительно отстранило спортсменов до выяснения вопроса, виновны ли они в нарушении антидопинговых норм.

Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту расследование дел Легкова и Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия.

По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена.

Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений.

Однако дело Легкова и Белова – это не тот случай. Только лишь предположение, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций.

Интересы лыжников будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта «Тур де Ски» официально затребует отмену предварительной дисквалификации», – говорится в заявлении.