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    Легков и Белов хотят добиться отмены временного отстранения от соревнований

    Теги Кубок мира Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Александр Легков МОК FIS Ричард Макларен Евгений Белов Христоф Вишеманн

    Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов выступили с заявлением в связи с отстранением от соревнований.

    «МОК 22 декабря проинформировал FIS о том, что в связи с предполагаемыми нарушениями антидопингового законодательства в Сочи-2014 МОК начинает соответствующее расследование.

    Оно основывается, кроме прочего, на пробах указанных спортсменов. Антидопинговый комитет FIS предварительно отстранило спортсменов до выяснения вопроса, виновны ли они в нарушении антидопинговых норм.

    Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту расследование дел Легкова и Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия.

    По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена.

    Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений.

    Однако дело Легкова и Белова – это не тот случай. Только лишь предположение, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций.

    Интересы лыжников будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта «Тур де Ски» официально затребует отмену предварительной дисквалификации», – говорится в заявлении.

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