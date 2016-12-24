Юлия Иванова: «Мне пришли документы об отстранении, но, думаю, все наладится»
Российская лыжница Юлия Иванова подтвердила, что отстранена от соревнований из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами на Играх в Сочи.
«Документы пришли.
Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу какие-либо вещества.
Но думаю, все наладится. Нас не дисквалифицировали, а отстранили», – сказала Иванова.
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