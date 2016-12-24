Российская лыжница Юлия Иванова подтвердила, что отстранена от соревнований из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами на Играх в Сочи.

«Документы пришли.

Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу какие-либо вещества.

Но думаю, все наладится. Нас не дисквалифицировали, а отстранили», – сказала Иванова.