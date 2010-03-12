Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Рест лидирует после двух видов, Семериков – 9-й

Голландский конькобежец Патрик Рест лидирует после двух видов на чемпионате мира по многоборью, который проходит в Амстердаме. Россиянин Данила Семериков идет 9-м.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по классическому многоборью
Амстердам, Голландия
Мужчины
500 м
1. Патрик Рест (Голландия) – 36,97
2. Конрад Нидзведский (Польша) – 37,00
3. Харальдс Силовс (Латвия) – 37,04...
10. Сергей Трофимов (Россия) – 37,64...
13. Сергей Грязцов (Россия) – 37,91...
18. Данила Семериков (Россия) – 38,73
5000 м
1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.33,81
2. Свен Крамер (Голландия) – 6.34,15
3. Марсель Боскер (Голландия) – 6.35,39
4. Патрик Рест (Голландия) – 6.37,07
5. Данила Семериков (Россия) – 6.37,14...
13. Сергей Трофимов (Россия) – 6.52,81
14. Сергей Грязцов (Россия) – 6.53,01
После 2 видов из 4
1. Патрик Рест (Голландия) – 76,677
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 76,801
3. Свен Крамер (Голландия) – 76,845...
9. Данила Семериков (Россия) – 78,444...
11. Сергей Трофимов (Россия) – 78,921
14. Сергей Грязцов (Россия) – 79,211