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    Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Рест лидирует после двух видов, Семериков – 9-й

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    Голландский конькобежец Патрик Рест лидирует после двух видов на чемпионате мира по многоборью, который проходит в Амстердаме. Россиянин Данила Семериков идет 9-м. 

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира по классическому многоборью

    Амстердам, Голландия

    Мужчины

    500 м

    1. Патрик Рест (Голландия) – 36,97
    2. Конрад Нидзведский (Польша) – 37,00
    3. Харальдс Силовс (Латвия) – 37,04...
    10. Сергей Трофимов (Россия) – 37,64...
    13. Сергей Грязцов (Россия) – 37,91...
    18. Данила Семериков (Россия) – 38,73

    5000 м

    1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.33,81
    2. Свен Крамер (Голландия) – 6.34,15
    3. Марсель Боскер (Голландия) – 6.35,39
    4. Патрик Рест (Голландия) – 6.37,07
    5. Данила Семериков (Россия) – 6.37,14...
    13. Сергей Трофимов (Россия) – 6.52,81
    14. Сергей Грязцов (Россия) – 6.53,01

    После 2 видов из 4

    1. Патрик Рест (Голландия) – 76,677
    2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 76,801
    3. Свен Крамер (Голландия) – 76,845...
    9. Данила Семериков (Россия) – 78,444...
    11. Сергей Трофимов (Россия) – 78,921
    14. Сергей Грязцов (Россия) – 79,211

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