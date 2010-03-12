Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Рест лидирует после двух видов, Семериков – 9-й

Голландский конькобежец Патрик Рест лидирует после двух видов на чемпионате мира по многоборью, который проходит в Амстердаме. Россиянин Данила Семериков идет 9-м.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира по классическому многоборью

Амстердам, Голландия

Мужчины

500 м

1. Патрик Рест (Голландия) – 36,97

2. Конрад Нидзведский (Польша) – 37,00

3. Харальдс Силовс (Латвия) – 37,04...

10. Сергей Трофимов (Россия) – 37,64...

13. Сергей Грязцов (Россия) – 37,91...

18. Данила Семериков (Россия) – 38,73

5000 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.33,81

2. Свен Крамер (Голландия) – 6.34,15

3. Марсель Боскер (Голландия) – 6.35,39

4. Патрик Рест (Голландия) – 6.37,07

5. Данила Семериков (Россия) – 6.37,14...

13. Сергей Трофимов (Россия) – 6.52,81

14. Сергей Грязцов (Россия) – 6.53,01

После 2 видов из 4

1. Патрик Рест (Голландия) – 76,677

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 76,801

3. Свен Крамер (Голландия) – 76,845...

9. Данила Семериков (Россия) – 78,444...

11. Сергей Трофимов (Россия) – 78,921

14. Сергей Грязцов (Россия) – 79,211