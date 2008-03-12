Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги лидирует после двух дистанций, Лаленкова – 10-я

Японка Михо Такаги лидирует после двух дистанций на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме, россиянка Евгения Лаленкова – 10-я.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира по классическому многоборью

Амстердам, Голландия

Женщины

500 м

1. Михо Такаги (Япония) – 39,01

2. Габриэль Хиршбихлер (Германия) – 1,21

3. Аяка Кикучи (Япония) – 1,31...

13. Юлия Скокова (Россия) – 2,12...

15. Евгения Лаленкова (Россия) – 2,35

3000 м

1. Ирен Вюст (Голландия) – 4.15,80

2. Михо Такаги (Япония) – 3,98

3. Мартина Сабликова (Чехия) – 5,25...

8. Евгения Лаленкова (Россия) – 8,70...

16. Юлия Скокова (Россия) – 14,51

После 2 видов из 4

1. Михо Такаги (Япония) – 82,306

2. Ирен Вюст (Голландия) – 83,433

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 84,310...

10. Евгения Лаленкова (Россия) – 85,433...

13. Юлия Скокова (Россия) – 86,181