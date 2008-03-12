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    Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги лидирует после двух дистанций, Лаленкова – 10-я

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    Японка Михо Такаги лидирует после двух дистанций на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме, россиянка Евгения Лаленкова – 10-я.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира по классическому многоборью

    Амстердам, Голландия

    Женщины

    500 м

    1. Михо Такаги (Япония) – 39,01
    2. Габриэль Хиршбихлер (Германия) – 1,21
    3. Аяка Кикучи (Япония) – 1,31...
    13. Юлия Скокова (Россия) – 2,12...
    15. Евгения Лаленкова (Россия) – 2,35

    3000 м

    1. Ирен Вюст (Голландия) – 4.15,80
    2. Михо Такаги (Япония) – 3,98
    3. Мартина Сабликова (Чехия) – 5,25...
    8. Евгения Лаленкова (Россия) – 8,70...
    16. Юлия Скокова (Россия) – 14,51

    После 2 видов из 4

    1. Михо Такаги (Япония) – 82,306
    2. Ирен Вюст (Голландия) – 83,433
    3. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 84,310...
    10. Евгения Лаленкова (Россия) – 85,433...
    13. Юлия Скокова (Россия) – 86,181

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