Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги лидирует после двух дистанций, Лаленкова – 10-я

Японка Михо Такаги лидирует после двух дистанций на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме, россиянка Евгения Лаленкова – 10-я.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по классическому многоборью
Амстердам, Голландия
Женщины
500 м
1. Михо Такаги (Япония) – 39,01
2. Габриэль Хиршбихлер (Германия) – 1,21
3. Аяка Кикучи (Япония) – 1,31...
13. Юлия Скокова (Россия) – 2,12...
15. Евгения Лаленкова (Россия) – 2,35
3000 м
1. Ирен Вюст (Голландия) – 4.15,80
2. Михо Такаги (Япония) – 3,98
3. Мартина Сабликова (Чехия) – 5,25...
8. Евгения Лаленкова (Россия) – 8,70...
16. Юлия Скокова (Россия) – 14,51
После 2 видов из 4
1. Михо Такаги (Япония) – 82,306
2. Ирен Вюст (Голландия) – 83,433
3. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 84,310...
10. Евгения Лаленкова (Россия) – 85,433...
13. Юлия Скокова (Россия) – 86,181