Кулижников и Мурашов выступят на турнире для спортсменов, не допущенных к Пхенчхану-2018

Российские конькобежцы и Руслан Мурашов выступят на Всероссийских соревнованиях для неприглашенных на Олимпиаду-2018 спортсменов.

«Павел тренируется, готовится выступить на турнире в Коломне, но травма еще дает о себе знать. Несмотря на это, Кулижников точно побежит на Всероссийских соревнованиях. Он работает в общей группе, но старты делает аккуратно, страхуется», – заявил тренер спортсмена .

«Оба, и Кулижников, и Мурашов, побегут на Всероссийских соревнованиях», – цитирует Дорофеева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось о том, что Кулижников из-за травмы паха пропустит остаток международного сезона.

Всероссийские соревнования в подмосковной Коломне пройдут с 23 по 25 марта.