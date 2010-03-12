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    Кулижников и Мурашов выступят на турнире для спортсменов, не допущенных к Пхенчхану-2018

    Теги сборная России (коньки) Дмитрий Дорофеев Павел Кулижников Руслан Мурашов Альтернативные Игры-2018

    Российские конькобежцы Павел Кулижников и Руслан Мурашов выступят на Всероссийских соревнованиях для неприглашенных на Олимпиаду-2018 спортсменов. 

    «Павел тренируется, готовится выступить на турнире в Коломне, но травма еще дает о себе знать. Несмотря на это, Кулижников точно побежит на Всероссийских соревнованиях. Он работает в общей группе, но старты делает аккуратно, страхуется», – заявил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.

    «Оба, и Кулижников, и Мурашов, побегут на Всероссийских соревнованиях», – цитирует Дорофеева «Р-Спорт». 

    Ранее сообщалось о том, что Кулижников из-за травмы паха пропустит остаток международного сезона. 

    Всероссийские соревнования в подмосковной Коломне пройдут с 23 по 25 марта.

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