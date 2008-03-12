Ольга Фаткулина: «Месяц назад я была совершенно разбита и ничего не хотела делать»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по спринтерскому многоборью.

«Месяц назад я была совершенно разбита и ничего не хотела делать. Я встретилась с компанией-фондом, который меня поддерживает, мне сказали, что и дальше готовы это делать. Настроение было «повесить коньки на гвоздь», но этот разговор, слова поддержки меня замотивировали. Мой молодой человек помог подготовиться мне к чемпионату мира.

Я уже давно не верила в себя, в свои силы, поэтому ставила себе задачу попасть на пьедестал на одной из дистанций на этом чемпионате мира, и это уже было бы подвигом. Ну и, конечно, когда Нао Кодайра снялась, я поняла что это шанс, который я могла бы использовать. Для меня этот результат очень важен», – рассказала Фаткулина.