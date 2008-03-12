Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Ольга Фаткулина: «Месяц назад я была совершенно разбита и ничего не хотела делать»

    Теги чемпионат мира сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина

    Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по спринтерскому многоборью.

    «Месяц назад я была совершенно разбита и ничего не хотела делать. Я встретилась с компанией-фондом, который меня поддерживает, мне сказали, что и дальше готовы это делать. Настроение было «повесить коньки на гвоздь», но этот разговор, слова поддержки меня замотивировали. Мой молодой человек помог подготовиться мне к чемпионату мира.

    Я уже давно не верила в себя, в свои силы, поэтому ставила себе задачу попасть на пьедестал на одной из дистанций на этом чемпионате мира, и это уже было бы подвигом. Ну и, конечно, когда Нао Кодайра снялась, я поняла что это шанс, который я могла бы использовать. Для меня этот результат очень важен», – рассказала Фаткулина.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться