Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Лоренцен победил, Есин – 9-й

Норвежский конькобежец Ховард Холмефьорд Лоренцен одержал победу в общем зачете спринтерского многоборья на чемпионате мира в Китае.

Лучшим из Россиян стал Алексей Есин, занявший 9-е место.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью

Чанчун, Китай

Мужчины

Первый день

500 м

1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,89

2. Даичи Яманака (Япония) – 34,92

3. Гао Тинюй (Китай) – 34,94...

14. Алексей Есин (Россия) – 35,32

22. Михаил Козлов (Россия) – 35,77

1000 м

1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.08,97

2. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.09,21

3. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,22...

9. Алексей Есин (Россия) – 1.10,14...

12. Михаил Козлов (Россия) – 1.10,52

Второй день

500 м

1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,96

2. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,99

3. Роналд Мюлдер (Голландия) – 35,04...

9. Алексей Есин (Россия) – 35,15...

20. Михаил Козлов (Россия) – 35,73

1000 м

1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.09,11

2. Нико Иле (Германия) – 1.09,29

3. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,47

4. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.09,81...

6. Михаил Козлов (Россия) – 1.10,00...

10. Алексей Есин (Россия) – 1.10,32

Итоговое положение

1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 139,360

2. Кьелд Нюйс (Голландия) – 139,510

3. Кай Вербей (Голландия) – 139,535...

9. Алексей Есин (Россия) – 140,700...

15. Михаил Козлов (Россия) – 141,760