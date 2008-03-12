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    Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Лоренцен победил, Есин – 9-й

    Теги сборная России (коньки) результаты Алексей Есин чемпионат мира сборная Норвегии сборная Голландии сборная Канады сборная Китая Роналд Мюлдер Артем Козлов Кьелд Нюйс Нико Иле Лоран Дюбрей Кай Вербей Ховард Холмефьорд Лоренцен сборная Германии Даичи Яманака

    Норвежский конькобежец Ховард Холмефьорд Лоренцен одержал победу в общем зачете спринтерского многоборья на чемпионате мира в Китае.

    Лучшим из Россиян стал Алексей Есин, занявший 9-е место.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира по спринтерскому многоборью

    Чанчун, Китай

    Мужчины

    Первый день

    500 м

    1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,89
    2. Даичи Яманака (Япония) – 34,92
    3. Гао Тинюй (Китай) – 34,94...
    14. Алексей Есин (Россия) – 35,32
    22. Михаил Козлов (Россия) – 35,77

    1000 м

    1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.08,97
    2. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.09,21
    3. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,22...
    9. Алексей Есин (Россия) – 1.10,14...
    12. Михаил Козлов (Россия) – 1.10,52

    Второй день

    500 м

    1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,96
    2. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,99
    3. Роналд Мюлдер (Голландия) – 35,04...
    9. Алексей Есин (Россия) – 35,15...
    20. Михаил Козлов (Россия) – 35,73

    1000 м

    1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.09,11
    2. Нико Иле (Германия) – 1.09,29
    3. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,47
    4. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.09,81...
    6. Михаил Козлов (Россия) – 1.10,00...
    10. Алексей Есин (Россия) – 1.10,32

    Итоговое положение

    1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 139,360
    2. Кьелд Нюйс (Голландия) – 139,510
    3. Кай Вербей (Голландия) – 139,535...
    9. Алексей Есин (Россия) – 140,700...
    15. Михаил Козлов (Россия) – 141,760

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