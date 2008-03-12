Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Лоренцен победил, Есин – 9-й

Норвежский конькобежец Ховард Холмефьорд Лоренцен одержал победу в общем зачете спринтерского многоборья на чемпионате мира в Китае.
Лучшим из Россиян стал Алексей Есин, занявший 9-е место.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью
Чанчун, Китай
Мужчины
Первый день
500 м
1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,89
2. Даичи Яманака (Япония) – 34,92
3. Гао Тинюй (Китай) – 34,94...
14. Алексей Есин (Россия) – 35,32
22. Михаил Козлов (Россия) – 35,77
1000 м
1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.08,97
2. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.09,21
3. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,22...
9. Алексей Есин (Россия) – 1.10,14...
12. Михаил Козлов (Россия) – 1.10,52
Второй день
500 м
1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,96
2. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,99
3. Роналд Мюлдер (Голландия) – 35,04...
9. Алексей Есин (Россия) – 35,15...
20. Михаил Козлов (Россия) – 35,73
1000 м
1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.09,11
2. Нико Иле (Германия) – 1.09,29
3. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,47
4. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.09,81...
6. Михаил Козлов (Россия) – 1.10,00...
10. Алексей Есин (Россия) – 1.10,32
Итоговое положение
1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 139,360
2. Кьелд Нюйс (Голландия) – 139,510
3. Кай Вербей (Голландия) – 139,535...
9. Алексей Есин (Россия) – 140,700...
15. Михаил Козлов (Россия) – 141,760