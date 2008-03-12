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    Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Тер Морс победила, Фаткулина взяла бронзу

    Теги результаты чемпионат мира сборная России жен (коньки) сборная Голландии жен Ольга Фаткулина Маррит Леенстра Бриттани Боу сборная США жен Ангелина Голикова Йориен Тер Морс сборная Японии жен Нао Кодаира Дарья Качанова

    Голландская конькобежка Йориен Тер Морс победила в общем зачете на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в Китае. Россиянка Ольга Фаткулина взяла бронзу. 

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира по спринтерскому многоборью

    Чанчун, Китай

    Женщины

    Первый день

    500 м

    1. Нао Кодаира (Япония) – 37,23
    2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,78
    3. Йориен Тер Морс (Голландия) – 37,97...
    5. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,07...
    21. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,33

    1000 м

    1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 1.14,62
    2. Бриттани Боу (США) – 1.14,96
    3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,31...
    7. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,74...
    9. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,53
    10. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,83

    Второй день

    500 м

    1. Нао Кодаира (Япония) – 37,72
    2. Йориен Тер Морс (Голландия) – 37,86
    3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,96
    4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,99
    5. Дарья Качанова (Россия) – 38,20

    1000 м

    1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 1.15,19
    2. Бриттани Боу (США) – 1.15,93
    3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,98...
    5. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,44
    6. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,20...
    8. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,62

    Итоговое положение

    1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 150,735
    2. Бриттани Боу (США) – 151,915
    3. Ольга Фаткулина (Россия) – 152,620
    4. Маррит Леенстра (Голландия) – 152,925...
    6. Ангелина Голикова (Россия) – 153,495...
    19. Дарья Качанова (Россия) – 188,895

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