Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Тер Морс победила, Фаткулина взяла бронзу

Голландская конькобежка Йориен Тер Морс победила в общем зачете на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в Китае. Россиянка Ольга Фаткулина взяла бронзу.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью

Чанчун, Китай

Женщины

Первый день

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,23

2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,78

3. Йориен Тер Морс (Голландия) – 37,97...

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,07...

21. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,33

1000 м

1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 1.14,62

2. Бриттани Боу (США) – 1.14,96

3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,31...

7. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,74...

9. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,53

10. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,83

Второй день

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,72

2. Йориен Тер Морс (Голландия) – 37,86

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,96

4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,99

5. Дарья Качанова (Россия) – 38,20

1000 м

1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 1.15,19

2. Бриттани Боу (США) – 1.15,93

3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,98...

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,44

6. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,20...

8. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,62

Итоговое положение

1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 150,735

2. Бриттани Боу (США) – 151,915

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 152,620

4. Маррит Леенстра (Голландия) – 152,925...

6. Ангелина Голикова (Россия) – 153,495...

19. Дарья Качанова (Россия) – 188,895