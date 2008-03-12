Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Тер Морс победила, Фаткулина взяла бронзу

Голландская конькобежка Йориен Тер Морс победила в общем зачете на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в Китае. Россиянка Ольга Фаткулина взяла бронзу.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью
Чанчун, Китай
Женщины
Первый день
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,23
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,78
3. Йориен Тер Морс (Голландия) – 37,97...
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,07...
21. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,33
1000 м
1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 1.14,62
2. Бриттани Боу (США) – 1.14,96
3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,31...
7. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,74...
9. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,53
10. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,83
Второй день
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,72
2. Йориен Тер Морс (Голландия) – 37,86
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,96
4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,99
5. Дарья Качанова (Россия) – 38,20
1000 м
1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 1.15,19
2. Бриттани Боу (США) – 1.15,93
3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,98...
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,44
6. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,20...
8. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,62
Итоговое положение
1. Йориен Тер Морс (Голландия) – 150,735
2. Бриттани Боу (США) – 151,915
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 152,620
4. Маррит Леенстра (Голландия) – 152,925...
6. Ангелина Голикова (Россия) – 153,495...
19. Дарья Качанова (Россия) – 188,895