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    CAS зарегистрировал апелляции Юскова, Кулижникова и еще 4 российских атлетов

    Теги МОК сборная России Дмитрий Васильев сборная России жен Денис Юсков Татьяна Бородулина CAS Александр Логинов Ирина Старых Павел Кулижников

    Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала 2 коллективные апелляции россиян к Международному олимпийскому комитету (МОК). 

    Первая апелляция подана шестью атлетами, которых МОК не допустил к Играм-2018 из-за допингового прошлого. В их числе конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов.

    Вторая апелляция подана Павлом Абраткевичем, Виктором Сивковым, Анной Вычик, Евгенией Жуковой, Анатолием Челышевым, Данилой Чабаном и Константином Полтавцем. Заявители являются врачами, тренерами и вспомогательным персоналом российской сборной. 

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