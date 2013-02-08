CAS зарегистрировал апелляции Юскова, Кулижникова и еще 4 российских атлетов

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала 2 коллективные апелляции россиян к Международному олимпийскому комитету ( ).

Первая апелляция подана шестью атлетами, которых МОК не допустил к Играм-2018 из-за допингового прошлого. В их числе конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и .

Вторая апелляция подана Павлом Абраткевичем, Виктором Сивковым, Анной Вычик, Евгенией Жуковой, Анатолием Челышевым, Данилой Чабаном и Константином Полтавцем. Заявители являются врачами, тренерами и вспомогательным персоналом российской сборной.