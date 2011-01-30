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    Ольга Граф – о том, почему не поедет на Олимпиаду: «Спорт стал разменной монетой в грязных политических играх»

    Теги сборная России жен (коньки) Пхенчхан-2018 Ольга Граф

    Двукратный призер Олимпиады-2014, российская конькобежка Ольга Граф прокомментировала добровольный отказ от участия в Олимпиаде-2018.

    «На данный сезон я возлагала большие надежды, – после успешного выступления в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.

    Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.

    Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования».

    В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, – я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане», – написала Граф.

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