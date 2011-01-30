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    «Живу спортом»: конькобежка Ольга Граф стала первой, кто отказался от участия в Играх-2018

    Теги сборная России жен (коньки) Пхенчхан-2018 Ольга Граф

    Двукратный призер Олимпиады-2014, российская конькобежка Ольга Граф стала первой спортсменкой, которая добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018, сообщает телеграм-канал «Живу спортом».

    Граф была в списке из 169 российских олимпийцев, которых МОК допустил к Пхенчхану.

    Кроме Граф, в Корее должны выступить еще три конькобежца – Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова.

    Олимпийские соревнования по конькам начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

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