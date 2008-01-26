Павел Кулижников: «Это будет не Олимпиада, а лажа какая-то. Даже смотреть ее не буду»

Российский конькобежец прокомментировал свой недопуск до Олимпиады в Пхенчхане.

«Разочарован во всем, что связано с Олимпийскими играми. Если применить критерии, которые применяют к нам, на Олимпиаду наберется со всего мира 100 человек максимум.

Люди наглые, не берут чистых спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно.

Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже ее смотреть не буду: побороться между собой приехали, чемпионат Голландии устроить? Цена этой медали будет нулевая.

В 17 лет купил в магазине энергетический напиток, и там были запрещенные вещества. Но я никогда не мошенничал, не пытался обманным путем получить преимущество, принимая, например, стероиды. Мне за ту ошибку всю жизнь страдать?

Жизнь на этом не заканчивается. Мы продолжаем жить дальше. Идти вешаться, что ли? Нет, будем выступать дальше.

У меня все нормально. Да, были свои ошибки. Но я не заканчиваю ни в коем случае, я только начал свою карьеру. Они пытались разрушить мою мотивацию всем этим вокруг мельдония и вот опять. Мне нужно справляться с этим, и я буду это делать», – сказал Кулижников.

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