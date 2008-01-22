Родченков по видеосвязи дал показания в CAS во время слушаний по делам российских конькобежцев

Информатор WADA Григорий Родченков выступил на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам дисквалифицированных российских конькобежцев.

Родченков давал показания посредством видеосвязи, однако участники слушаний не имели возможности видеть информатора.

По словам генерального секретаря CAS Матье Риба, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории не будет выступать на заседаниях CAS по делам остальных отстраненных российских атлетов.