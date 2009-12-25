Ольга Фаткулина: «На этапе в Канаде болельщики приходили на стадион с оскорбительными баннерами»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина сообщила, что завершила бы карьеру, если бы ISU не разрешил выступать на соревнованиях после дисквалификации от МОК.

«Иногда наступает момент, когда я не понимаю, зачем мне все это надо. Говорю себе: «Оль, бегай красиво, закончи красиво». Так и нахожу силы, чтобы закончить на позитивной ноте. ISU же верит нам, но в этой грязи до кучи нас приплели и все. Их доверие стимулирует. Если бы не они, я бы выбросила коньки и сказала: пошло все к чертям», – рассказала Фаткулина.

«На североамериканских этапах Кубка мира было еще жестче, чем в прошлом году, когда я только узнала, что нахожусь в этих списках. Было дико все это для меня. В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего.

Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с баннерами, на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена. В Канаде это было. Людям сказали, что мы дисквалифицированы, и они не разбираются за что», – отметила Фаткулина.

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