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    Ольга Фаткулина: «На этапе в Канаде болельщики приходили на стадион с оскорбительными баннерами»

    Теги ISU сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина

    Российская конькобежка Ольга Фаткулина сообщила, что завершила бы карьеру, если бы ISU не разрешил выступать на соревнованиях после дисквалификации от МОК.

    «Иногда наступает момент, когда я не понимаю, зачем мне все это надо. Говорю себе: «Оль, бегай красиво, закончи красиво». Так и нахожу силы, чтобы закончить на позитивной ноте. ISU же верит нам, но в этой грязи до кучи нас приплели и все. Их доверие стимулирует. Если бы не они, я бы выбросила коньки и сказала: пошло все к чертям», – рассказала Фаткулина.

    «На североамериканских этапах Кубка мира было еще жестче, чем в прошлом году, когда я только узнала, что нахожусь в этих списках. Было дико все это для меня. В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего.

    Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с баннерами, на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена. В Канаде это было. Людям сказали, что мы дисквалифицированы, и они не разбираются за что», – отметила Фаткулина.

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