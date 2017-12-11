Павел Кулижников: «Сложно настраиваться на соревнования после всех этих политических дел. Устал морально»

Российский конькобежец Павел Кулижников, ставший третьим на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прокомментировал свое выступление в США.

«Сила духа есть, но я очень устал морально, при том, что эти соревнования не сильно важны для меня. Сложно сейчас настроиться после всех этих политических дел. Самочувствие хорошее, немного устал ото всей этой движухи.

Сначала получил дисквалификацию за сбитую фишку – полный абсурд, потом семь «пятисоток» бежал по одной и той же дорожке, которая, как я считаю, невыгодна на нашей дистанции.

Менять дорожки они не хотят, ставят по очкам, собирали подписи всех спринтеров об отмене этого правила, но нас не хотят слушать. Потом еще эти правила отбора на Олимпиаду: тоже бьет по голове, ведь неясно поеду или нет», – рассказал Кулижников.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх-2018. Выступить в Пхенчхане российские атлеты смогут только под нейтральным флагом. Допуск к соревнованиям получат те спортсмены, которые не имели в прошлом дисквалификаций за допинг. Кулижников в 2012 году получил двухлетнюю дисквалификацию, в его допинг-пробе был обнаружен метилгексанамин.

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