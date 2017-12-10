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    Денис Юсков: «Не вижу поводов, чтобы меня не пустили в Пхенчхан-2018»

    Теги сборная России (коньки) Денис Юсков Пхенчхан-2018

    Российский конькобежец Денис Юсков прокомментировал свое возможное отстранение от Пхенчхана-2018.

    «У меня еще нет какой-то четкой информации по этому поводу. Я все слышал из прессы, находясь здесь и готовясь к этим соревнованиям. О себе могу сказать, что я «чистый» спортсмен, который никогда ничего не принимал, чтобы бежать быстрее.

    Вы можете видеть меня уже на протяжении многих лет, я не появился из ниоткуда, мои результаты достаточно закономерны. Я не вижу поводов для того, чтобы меня туда не пускать, но это зависит в большей степени не от меня. Мое дело выступать на соревнованиях, что я и делаю», – рассказал Юсков.

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