ISU: «Мы потрясены выводами комиссии Шмида и поддерживаем решение МОК приостановить членство ОКР»

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с официальным заявлением по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно России.

«Мы действительно потрясены и глубоко опечалены выводами отчета комиссии Шмида. ISU уважает решение МОК о приостановлении членства ОКР в международной организации. Также мы поддерживаем МОК в создании возможности для чистых атлетов выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом», – говорится в заявлении ISU.

Также в ISU отметили, что мотивировочное решение МОК по делам российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014, еще не получено.