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    ISU: «Мы потрясены выводами комиссии Шмида и поддерживаем решение МОК приостановить членство ОКР»

    Теги МОК ISU сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018 Ольга Фаткулина Александр Румянцев Самуэль Шмид

    Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с официальным заявлением по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно России.

    «Мы действительно потрясены и глубоко опечалены выводами отчета комиссии Шмида. ISU уважает решение МОК о приостановлении членства ОКР в международной организации. Также мы поддерживаем МОК в создании возможности для чистых атлетов выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом», – говорится в заявлении ISU.

    Также в ISU отметили, что мотивировочное решение МОК по делам российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014, еще не получено.

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