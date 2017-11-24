Ольга Фаткулина: «В наше время победить – еще не все. Нужно выстоять физически и морально в этой войне»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) лишить ее серебра Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил.

На Играх Фаткулина была второй на дистанции 500 м, 4-й – на 1000 м и 9-й – на 1500 м. Все результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы, спортсменке запрещено принимать участие в последующих Играх.

«Мне сложно даже подобрать слова в этой ситуации. Я невиновна и намерена доказывать это в других инстанциях.

Сейчас мы в Калгари, и мне нужно настраиваться на выступление на этапе Кубка мира», – сказала Фаткулина.

«Оказывается в наше время победить – это еще не победа. После нужно защищаться от нападок, выстоять физически и морально в этой войне, доказывать, что все по-честному!

Я не знаю, где я возьму силы дальше бороться и к чему стремиться. Никогда не думала, что в спорте может быть такое», – написала спортсменка в инстаграме.

Новый медальный зачет Сочи: Россия опустилась на третье место