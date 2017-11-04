МОК рассмотрит дела российских конькобежцев Фаткулиной и Румянцева 6 ноября

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда рассмотрит дела российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева 6 ноября.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

«6-го числа будут заслушаны дела Фаткулиной и Румянцева», – сказал источник.

Фаткулина является чемпионкой мира 2013 года и серебряным призером Олимпиады в Сочи-2014 на дистанции 500 м. Имена Фаткулиной и Румянцева фигурируют в докладе Ричарда Макларена.

Также 6 ноября будут рассмотрены дела дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

Ранее стало известно, что МОК пожизненно отстранил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты Сочи-2014.

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