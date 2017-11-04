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    МОК рассмотрит дела российских конькобежцев Фаткулиной и Румянцева 6 ноября

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России (коньки) сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина Александр Румянцев Денис Освальд

    Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда рассмотрит дела российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева 6 ноября. 

    Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

    «6-го числа будут заслушаны дела Фаткулиной и Румянцева», – сказал источник.

    Фаткулина является чемпионкой мира 2013 года и серебряным призером Олимпиады в Сочи-2014 на дистанции 500 м. Имена Фаткулиной и Румянцева фигурируют в докладе Ричарда Макларена. 

    Также 6 ноября будут рассмотрены дела дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

    Ранее стало известно, что МОК пожизненно отстранил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты Сочи-2014. 

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