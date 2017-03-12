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    Шорт-трек. Чемпионат мира. Виктор Ан стал третьим на 3000 м

    Теги результаты шорт-трек чемпионат мира сборная Голландии сборная России (шорт-трек) сборная Южной Кореи Шарль Амлен сборная Канады Виктор Ан Шинки Кнегт У Дацзин сборная Китая Самуэль Жирар

    Сегодня на чемпионате мира по шорт-треку россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 3000 метров. Победу одержал голландец Шинки Кнегт.

    Дистанция 3000 м входит в программу многоборья и не поощряется отдельной медалью.

    Шорт-трек

    Чемпионат мира

    Роттердам, Голландия

    Мужчины

    3000 м

    1. Шинки Кнегт (Голландия) – 4.47,344
    2. Со Ли На (Южная Корея) – 4.47,594
    3. Виктор Ан (Россия) – 4.48,362
    4. Самуэль Жирар (Канада) – 4.48,550
    5. У Дацзин (Китай) – 4.58,215
    6. Шарль Амлен (Канада) – 5.04,724

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