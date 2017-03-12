Сегодня на чемпионате мира по шорт-треку россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 3000 метров. Победу одержал голландец Шинки Кнегт.

Дистанция 3000 м входит в программу многоборья и не поощряется отдельной медалью.

Шорт-трек

Чемпионат мира

Роттердам, Голландия

Мужчины

3000 м

1. Шинки Кнегт (Голландия) – 4.47,344

2. Со Ли На (Южная Корея) – 4.47,594

3. Виктор Ан (Россия) – 4.48,362

4. Самуэль Жирар (Канада) – 4.48,550

5. У Дацзин (Китай) – 4.58,215

6. Шарль Амлен (Канада) – 5.04,724