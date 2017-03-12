Шорт-трек. Чемпионат мира. Виктор Ан стал третьим на 3000 м
Сегодня на чемпионате мира по шорт-треку россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 3000 метров. Победу одержал голландец Шинки Кнегт.
Дистанция 3000 м входит в программу многоборья и не поощряется отдельной медалью.
Шорт-трек
Чемпионат мира
Роттердам, Голландия
Мужчины
3000 м
1. Шинки Кнегт (Голландия) – 4.47,344
2. Со Ли На (Южная Корея) – 4.47,594
3. Виктор Ан (Россия) – 4.48,362
4. Самуэль Жирар (Канада) – 4.48,550
5. У Дацзин (Китай) – 4.58,215
6. Шарль Амлен (Канада) – 5.04,724
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