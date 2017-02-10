Российский конькобежец Руслан Мурашов занял третье место на дистанции 500 м на чемпионате мира в южнокорейском Канныне. Победу одержал голландец Ян Смекенс. У женщин на аналогичной дистанции первой стала японки Нао Кодаира.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира

Каннын, Южная Корея

Мужчины

500 м

1. Ян Смекенс (Голландия) – 34,58

2. Нико Иле (Германия) – 0,08

3. Руслан Мурашов (Россия) – 0,18...

17. Артем Кузнецов (Россия) – 0,57...

19. Алексей Есин (Россия) – 0,60

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,13

2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 0,35

3. Юй Цзин (Китай) – 0,44...

12. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,00

13. Надежда Асеева (Россия) – 1,07...

21. Ангелина Голикова (Россия) – 1,43