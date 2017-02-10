Коньки. Чемпионат мира. Мурашов завоевал бронзу на 500-метровке
Российский конькобежец Руслан Мурашов занял третье место на дистанции 500 м на чемпионате мира в южнокорейском Канныне. Победу одержал голландец Ян Смекенс. У женщин на аналогичной дистанции первой стала японки Нао Кодаира.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира
Каннын, Южная Корея
Мужчины
500 м
1. Ян Смекенс (Голландия) – 34,58
2. Нико Иле (Германия) – 0,08
3. Руслан Мурашов (Россия) – 0,18...
17. Артем Кузнецов (Россия) – 0,57...
19. Алексей Есин (Россия) – 0,60
Женщины
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,13
2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 0,35
3. Юй Цзин (Китай) – 0,44...
12. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,00
13. Надежда Асеева (Россия) – 1,07...
21. Ангелина Голикова (Россия) – 1,43
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