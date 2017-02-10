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    Коньки. Чемпионат мира. Мурашов завоевал бронзу на 500-метровке

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    Российский конькобежец Руслан Мурашов занял третье место на дистанции 500 м на чемпионате мира в южнокорейском Канныне. Победу одержал голландец Ян Смекенс. У женщин на аналогичной дистанции первой стала японки Нао Кодаира.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира

    Каннын, Южная Корея

    Мужчины

    500 м

    1. Ян Смекенс (Голландия) – 34,58
    2. Нико Иле (Германия) – 0,08
    3. Руслан Мурашов (Россия) – 0,18...
    17. Артем Кузнецов (Россия) – 0,57...
    19. Алексей Есин (Россия) – 0,60

    Женщины

    500 м

    1. Нао Кодаира (Япония) – 37,13
    2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 0,35
    3. Юй Цзин (Китай) – 0,44...
    12. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,00
    13. Надежда Асеева (Россия) – 1,07...
    21. Ангелина Голикова (Россия) – 1,43

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