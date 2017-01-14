Шорт-трек. Чемпионат Европы. Елистратов выиграл золото, Просвирнова – серебро, Ан – бронзу
Российский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл золото чемпионата Европы в Турине, Софья Просвирнова завоевала серебро, Виктор Ан – бронзу.
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Турин, Италия
Мужчины
1500 м
1. Семен Елистратов (Россия) – 2.20,608
2. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.20,808
3. Владислав Быканов (Израиль) – 2.20,822
500 м
1. Шинкеи Кнегт (Голландия) – 40,951
2. Дилан Хугерверф (Голландия) – 41,191
3. Виктор Ан (Россия) – 41,834
5. Семен Елистратов (Россия)
Женщины
1500 м
1. Арианна Фонтана (Италия) – 2.28,884
2. Софья Просвирнова (Россия) – 2.29,134
3. Люция Перетти (Италия) – 2.29,231...
5. Екатерина Константинова (Россия) – 2.29,439
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