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    Шорт-трек. Чемпионат Европы. Елистратов выиграл золото, Просвирнова – серебро, Ан – бронзу

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    Российский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл золото чемпионата Европы в Турине, Софья Просвирнова завоевала серебро, Виктор Ан – бронзу.

    Шорт-трек

    Чемпионат Европы

    Турин, Италия

    Мужчины

    1500 м

    1. Семен Елистратов (Россия) – 2.20,608
    2. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.20,808
    3. Владислав Быканов (Израиль) – 2.20,822

    500 м

    1. Шинкеи Кнегт (Голландия) – 40,951
    2. Дилан Хугерверф (Голландия) – 41,191
    3. Виктор Ан (Россия) – 41,834
    5. Семен Елистратов (Россия)

    Женщины

    1500 м

    1. Арианна Фонтана (Италия) – 2.28,884
    2. Софья Просвирнова (Россия) – 2.29,134
    3. Люция Перетти (Италия) – 2.29,231...
    5. Екатерина Константинова (Россия) – 2.29,439

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