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    Чемпионат Европы. Многоборье. Юсков победил на 1500 м и занимает 3-е место после трех гонок

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    Россиянин Денис Юсков сегодня выиграл забег на 1500 м на чемпионате Европы по классическому многоборью в Херенвене и занимает 3-е место в общем зачете после трех гонок.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат Европы по классическому многоборью

    Херенвен, Голландия

    Мужчины

    7 января

    500 м

    1. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 36,30
    2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 0,13
    3. Денис Юсков (Россия) – 0,14
    4. Конрад Нидзведский (Польша) – 0,20
    5. Симен Нильсен (Норвегия) – 0,25
    6. Сверре Педерсен (Норвегия) – 0,43...
    8. Свен Крамер (Голландия) – 0,51
    9. Сергей Трофимов (Россия) – 0,61...
    12. Данил Синицин (Россия) – 0,81

    5000 м

    1. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,58
    2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 6,28
    3. Сверре Педерсен (Норвегия) – 9,59
    4. Андреа Джованнини (Италия) – 11,20
    5. Барт Свингс (Бельгия) – 11,22
    6. Дауэ де Врис (Голландия) – 12,42...
    8. Денис Юсков (Россия) – 16,31...
    12. Данил Синицин (Россия) – 22,44...
    17. Сергей Трофимов (Россия) – 29,13

    8 января

    1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,54
    2. Свен Крамер (Голландия) – 0,01
    3. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1,28
    4. Конрад Нидзведский (Польша) – 1,29
    5. Барт Свингс (Бельгия) – 1,48
    6. Сверре Педерсен (Норвегия) – 1,60
    7. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 1,77
    8. Сергей Трофимов (Россия) – 1,80...
    13. Данил Синицин (Россия) – 3,07

    Общий зачет после трех забегов

    1. Свен Крамер (Голландия) – 109,384
    2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 110,219
    3. Денис Юсков (Россия) – 110,642
    4. Сверре Педерсен (Норвегия) – 110,793
    5. Барт Свингс (Бельгия) – 111,516
    6. Андреа Джованнини (Италия) – 111,734...
    13. Данил Синицин (Россия) – 112,948
    14. Сергей Трофимов (Россия) – 112,994

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