Чемпионат Европы. Многоборье. Юсков победил на 1500 м и занимает 3-е место после трех гонок
Россиянин Денис Юсков сегодня выиграл забег на 1500 м на чемпионате Европы по классическому многоборью в Херенвене и занимает 3-е место в общем зачете после трех гонок.
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы по классическому многоборью
Херенвен, Голландия
Мужчины
7 января
500 м
1. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 36,30
2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 0,13
3. Денис Юсков (Россия) – 0,14
4. Конрад Нидзведский (Польша) – 0,20
5. Симен Нильсен (Норвегия) – 0,25
6. Сверре Педерсен (Норвегия) – 0,43...
8. Свен Крамер (Голландия) – 0,51
9. Сергей Трофимов (Россия) – 0,61...
12. Данил Синицин (Россия) – 0,81
5000 м
1. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,58
2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 6,28
3. Сверре Педерсен (Норвегия) – 9,59
4. Андреа Джованнини (Италия) – 11,20
5. Барт Свингс (Бельгия) – 11,22
6. Дауэ де Врис (Голландия) – 12,42...
8. Денис Юсков (Россия) – 16,31...
12. Данил Синицин (Россия) – 22,44...
17. Сергей Трофимов (Россия) – 29,13
8 января
1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,54
2. Свен Крамер (Голландия) – 0,01
3. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1,28
4. Конрад Нидзведский (Польша) – 1,29
5. Барт Свингс (Бельгия) – 1,48
6. Сверре Педерсен (Норвегия) – 1,60
7. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 1,77
8. Сергей Трофимов (Россия) – 1,80...
13. Данил Синицин (Россия) – 3,07
Общий зачет после трех забегов
1. Свен Крамер (Голландия) – 109,384
2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 110,219
3. Денис Юсков (Россия) – 110,642
4. Сверре Педерсен (Норвегия) – 110,793
5. Барт Свингс (Бельгия) – 111,516
6. Андреа Джованнини (Италия) – 111,734...
13. Данил Синицин (Россия) – 112,948
14. Сергей Трофимов (Россия) – 112,994
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