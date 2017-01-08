Россиянин Денис Юсков сегодня выиграл забег на 1500 м на чемпионате Европы по классическому многоборью в Херенвене и занимает 3-е место в общем зачете после трех гонок.

Конькобежный спорт

Чемпионат Европы по классическому многоборью

Херенвен, Голландия

Мужчины

7 января

500 м

1. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 36,30

2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 0,13

3. Денис Юсков (Россия) – 0,14

4. Конрад Нидзведский (Польша) – 0,20

5. Симен Нильсен (Норвегия) – 0,25

6. Сверре Педерсен (Норвегия) – 0,43...

8. Свен Крамер (Голландия) – 0,51

9. Сергей Трофимов (Россия) – 0,61...

12. Данил Синицин (Россия) – 0,81

5000 м

1. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,58

2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 6,28

3. Сверре Педерсен (Норвегия) – 9,59

4. Андреа Джованнини (Италия) – 11,20

5. Барт Свингс (Бельгия) – 11,22

6. Дауэ де Врис (Голландия) – 12,42...

8. Денис Юсков (Россия) – 16,31...

12. Данил Синицин (Россия) – 22,44...

17. Сергей Трофимов (Россия) – 29,13

8 января

1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,54

2. Свен Крамер (Голландия) – 0,01

3. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1,28

4. Конрад Нидзведский (Польша) – 1,29

5. Барт Свингс (Бельгия) – 1,48

6. Сверре Педерсен (Норвегия) – 1,60

7. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 1,77

8. Сергей Трофимов (Россия) – 1,80...

13. Данил Синицин (Россия) – 3,07

Общий зачет после трех забегов

1. Свен Крамер (Голландия) – 109,384

2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 110,219

3. Денис Юсков (Россия) – 110,642

4. Сверре Педерсен (Норвегия) – 110,793

5. Барт Свингс (Бельгия) – 111,516

6. Андреа Джованнини (Италия) – 111,734...

13. Данил Синицин (Россия) – 112,948

14. Сергей Трофимов (Россия) – 112,994