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    Ольга Фаткулина: «Никогда не употребляла запрещенных веществ, и меня печалит, что на меня наговаривают»

    Теги допинг Кубок мира сборная России жен (коньки) Ричард Макларен Ольга Фаткулина

    Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала информацию ряда СМИ о том, что ее фамилия могла присутствовать в докладе Ричарда Макларена.

    «Я никогда не употребляла запрещенных веществ, и меня печалит, что на меня наговаривают. Хочется подойти и разобраться, но понимаю, что ничего не докажешь, со всеми не разберешься. Пусть этим занимаются соответствующие структуры.

    То, что отобрали этап Кубка мира в Челябинске – это очень печальный вопрос. Мне очень обидно и очень жаль. Слухи, конечно, ходили, но до сих пор надеюсь на то, что, может быть, вернут нам этот финал в Челябинске. Мне сложно найти подходящие слова и эмоции. Это шок, просто шок», – рассказала Фаткулина.

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