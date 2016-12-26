Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала информацию ряда СМИ о том, что ее фамилия могла присутствовать в докладе Ричарда Макларена.

«Я никогда не употребляла запрещенных веществ, и меня печалит, что на меня наговаривают. Хочется подойти и разобраться, но понимаю, что ничего не докажешь, со всеми не разберешься. Пусть этим занимаются соответствующие структуры.

То, что отобрали этап Кубка мира в Челябинске – это очень печальный вопрос. Мне очень обидно и очень жаль. Слухи, конечно, ходили, но до сих пор надеюсь на то, что, может быть, вернут нам этот финал в Челябинске. Мне сложно найти подходящие слова и эмоции. Это шок, просто шок», – рассказала Фаткулина.