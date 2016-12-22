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    Тренер голландских конькобежцев: «Сомневаюсь, нужно ли ехать на финал Кубка мира в Россию»

    Теги допинг сборная России (коньки) ISU Кубок мира Свен Крамер Ричард Макларен сборная Голландии KNSB Кьелд Нюйс

    Як Ори, тренер голландский конькобежцев Свена Крамера и Кьелда Нюйса, заявил, что, возможно, команде стоит пропустить финал Кубка мира, который пройдет в Челябинске.

    «Мы просто не знаем, чего ожидать от соревнований в России, глядя на доклад Макларена. Не знаю, может, это верхушка айсберга. Это за пределами моего понимания.

    Конечно, я очень обеспокоен, ведь они могут делать с допинг-пробами спортсменов из других стран то же самое, что делали со своими.

    Если в докладе Макларена – правда, то я сомневаюсь, нужно ли ехать в Россию», – сказал Ори.

    Отметим, что Королевский союз конькобежцев Голландии (KNSB) заявил, что на данный момент сборная намерена ехать на финал Кубка мира в Челябинск, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не выступал против проведения соревнований в России.

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