Тренер голландских конькобежцев: «Сомневаюсь, нужно ли ехать на финал Кубка мира в Россию»

Як Ори, тренер голландский конькобежцев Свена Крамера и Кьелда Нюйса, заявил, что, возможно, команде стоит пропустить финал Кубка мира, который пройдет в Челябинске.

«Мы просто не знаем, чего ожидать от соревнований в России, глядя на доклад Макларена. Не знаю, может, это верхушка айсберга. Это за пределами моего понимания.

Конечно, я очень обеспокоен, ведь они могут делать с допинг-пробами спортсменов из других стран то же самое, что делали со своими.

Если в докладе Макларена – правда, то я сомневаюсь, нужно ли ехать в Россию», – сказал Ори.

Отметим, что Королевский союз конькобежцев Голландии (KNSB) заявил, что на данный момент сборная намерена ехать на финал Кубка мира в Челябинск, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не выступал против проведения соревнований в России.