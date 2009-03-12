Регби-7. Мировая серия. Команда Фиджи победила на этапе, Россия – 11-я

В канадском Ванкувере прошел шестой этап мужской Мировой серии по регби-7. Победу в турнире одержала сборная Фиджи, Россия заняла 11-е место.

Регби-7

Мировая серия

6-й этап

Ванкувер, Канада

Мужчины



Финал

Фиджи – Кения – 31:12 (12:12)



Матч за 3-е место

ЮАР – США – 29:7 (19:7)



1/2 финала

ЮАР – Фиджи – 12:15 (12:5)

США – Кения – 19:24 (14:12)

1/4 финала



Австралия – ЮАР – 19:24 (19:0)

Фиджи – Аргентина – 43:7 (24:0)

Новая Зеландия – США – 0:17 (0:0)

Англия – Кения – 0:12 (0:7)

Матчи за 9-16 места

1/2 финала

Россия – Испания – 7:14 (0:14)

Россия: попытка – Янюшкин, реализация – Сухин.

1/4 финала

Россия – Уругвай – 14:7 (14:0)

Россия: попытки – Давыдов, Бабаев, реализации – Янюшкин (2).