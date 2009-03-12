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    Регби-7. Мировая серия. Команда Фиджи победила на этапе, Россия – 11-я

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    В канадском Ванкувере прошел шестой этап мужской Мировой серии по регби-7. Победу в турнире одержала сборная Фиджи, Россия заняла 11-е место.

    Регби-7

    Мировая серия

    6-й этап

    Ванкувер, Канада

    Мужчины

    Финал

    Фиджи – Кения – 31:12 (12:12)

    Матч за 3-е место

    ЮАР – США – 29:7 (19:7)

    1/2 финала

    ЮАР – Фиджи – 12:15 (12:5)

    США – Кения – 19:24 (14:12)

     

    1/4 финала

    Австралия – ЮАР – 19:24 (19:0)

    Фиджи – Аргентина – 43:7 (24:0)

    Новая Зеландия – США – 0:17 (0:0)

    Англия – Кения – 0:12 (0:7)

    Матчи за 9-16 места

    1/2 финала

    Россия – Испания – 7:14 (0:14)

    Россия: попытка – Янюшкин, реализация – Сухин.

    1/4 финала

     

    Россия – Уругвай – 14:7 (14:0)

    Россия: попытки – Давыдов, Бабаев, реализации – Янюшкин (2). 

     

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