Регби-7. Мировая серия. Команда Фиджи победила на этапе, Россия – 11-я

В канадском Ванкувере прошел шестой этап мужской Мировой серии по регби-7. Победу в турнире одержала сборная Фиджи, Россия заняла 11-е место.
Регби-7
Мировая серия
6-й этап
Ванкувер, Канада
Мужчины
Финал
Фиджи – Кения – 31:12 (12:12)
Матч за 3-е место
ЮАР – США – 29:7 (19:7)
1/2 финала
ЮАР – Фиджи – 12:15 (12:5)
США – Кения – 19:24 (14:12)
1/4 финала
Австралия – ЮАР – 19:24 (19:0)
Фиджи – Аргентина – 43:7 (24:0)
Новая Зеландия – США – 0:17 (0:0)
Англия – Кения – 0:12 (0:7)
Матчи за 9-16 места
1/2 финала
Россия – Испания – 7:14 (0:14)
Россия: попытка – Янюшкин, реализация – Сухин.
1/4 финала
Россия – Уругвай – 14:7 (14:0)
Россия: попытки – Давыдов, Бабаев, реализации – Янюшкин (2).