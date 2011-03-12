Чемпионат Европы. 4-й тур. Россия проиграла Грузии, Румыния победила Бельгию и другие матчи

10 и 11 марта проходят матчи четвертого тура чемпионата Европы по регби. Сборная России проиграла команде Грузии (9:29).
Чемпионат Европы
4-й тур
10 марта
Бузэу, Румыния
Румыния – Бельгия – 62:12 (29:5)
Краснодар, Россия
Россия – Грузия – 9:29 (9:7)
Россия: штрафные – Кушнарев (3).
11 марта
Мадрид, Испания
Испания – Германия – 14.30
Турнирное положение: Грузия – 18 (4), Румыния – 14 (4), Испания – 8 (3), Россия – 5 (4), Бельгия – 4 (4), Германия – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.