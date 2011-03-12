Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Чемпионат Европы. 4-й тур. Россия проиграла Грузии, Румыния победила Бельгию и другие матчи

    Теги сборная России чемпионат Европы (бывший Кубок европейских наций) результаты сборная Грузии сборная Испании сборная Румынии сборная Германии сборная Бельгии

    10 и 11 марта проходят матчи четвертого тура чемпионата Европы по регби. Сборная России проиграла команде Грузии (9:29).

    Чемпионат Европы

    4-й тур

    10 марта

    Бузэу, Румыния

    Румыния – Бельгия – 62:12 (29:5)

    Краснодар, Россия

    Россия – Грузия – 9:29 (9:7)

    Россия: штрафные – Кушнарев (3).

    11 марта

    Мадрид, Испания

    Испания – Германия – 14.30

    Турнирное положение: Грузия – 18 (4), Румыния – 14 (4), Испания – 8 (3), Россия – 5 (4), Бельгия – 4 (4), Германия – 0 (4).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться