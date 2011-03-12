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    Регби-7. Мировая серия. Россия уступила ЮАР, Новой Зеландии и обыграла Шотландию

    Теги результаты Мировая серия (регби-7) регби-7 сборная Новой Зеландии (регби-7) сборная ЮАР (регби-7) сборная Шотландии (регби-7) сборная России (регби-7)

    В канадском Ванкувере стартовал шестой этап мужской Мировой серии по регби-7. Сборная России в групповом раунде проиграла командам ЮАР, Новой Зеландии и обыграла Шотландию.

    Регби-7

    Мировая серия

    6-й этап

    Ванкувер, Канада

    Мужчины

    Групповой этап

    Группа D

    10 марта

    Новая Зеландия – Шотландия – 31:26 (19:14)

    ЮАР – Россия – 38:7 (12:7)

    Россия: попытки – Янюшкин, реализации – Янюшкин.

    11 марта

    Новая Зеландия – Россия – 31:5 (19:5)

    Россия: попытка – Янюшкин. 

    ЮАР – Шотландия – 21:0 (7:0)

    Шотландия – Россия – 24:26 (12:19)

    Россия: попытки – Овчинников (2), Созонов, Живатов, реализации – Сухин (2), Янюшкин.

    ЮАР – Новая Зеландия – 14:33 (0:21)

    Положение в группе: Новая Зеландия – 9 (3), ЮАР – 7 (3), Россия – 5 (3), Шотландия – 3 (3). 

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