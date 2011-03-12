Регби-7. Мировая серия. Россия уступила ЮАР, Новой Зеландии и обыграла Шотландию

В канадском Ванкувере стартовал шестой этап мужской Мировой серии по регби-7. Сборная России в групповом раунде проиграла командам ЮАР, Новой Зеландии и обыграла Шотландию.

Регби-7

Мировая серия

6-й этап

Ванкувер, Канада

Мужчины

Групповой этап

Группа D

10 марта

Новая Зеландия – Шотландия – 31:26 (19:14)

ЮАР – Россия – 38:7 (12:7)

Россия: попытки – Янюшкин, реализации – Янюшкин.

11 марта

Новая Зеландия – Россия – 31:5 (19:5)

Россия: попытка – Янюшкин.

ЮАР – Шотландия – 21:0 (7:0)

Шотландия – Россия – 24:26 (12:19)

Россия: попытки – Овчинников (2), Созонов, Живатов, реализации – Сухин (2), Янюшкин.

ЮАР – Новая Зеландия – 14:33 (0:21)

Положение в группе: Новая Зеландия – 9 (3), ЮАР – 7 (3), Россия – 5 (3), Шотландия – 3 (3).