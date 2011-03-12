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    Кубок шести наций. 4-й тур. Франция обыграла Англию, Уэльс победил Италию, другие результаты

    Теги Кубок шести наций результаты сборная Франции сборная Италии сборная Шотландии сборная Англии сборная Уэльса сборная Ирландии

    Завершились матчи 4-го тура регбийного Кубка шести наций. Франция обыграла Англию (22:16), Уэльс был сильнее Италии (38:14). 

    Кубок шести наций

    4-й тур

    10 марта

    Дублин, Ирландия

    Ирландия – Шотландия – 28:8 (14:3)

    Ирландия: попытки – Стокдейл (2), Мюррей, Кронин, реализации – Секстон (4).

    Шотландия: попытка – Кингхорн, штрафной – Лэйдлоу. 

    Париж, Франция

    Франция – Англия – 22:16 (9:9)

    Франция: штрафная попытка, штрафные – Машно (4), Буксис.

    Англия: попытка – Мэй, реализация – Фаррелл, штрафные – Фаррелл (2), Дэйли. 

    11 марта

    Кардифф, Уэльс

    Уэльс – Италия – 38:14 (17:7)

    Уэльс: попытки – Паркeс, Норс (2), Хилл, Типурич, реализации – Энском (3), Хафпенни (2), штрафной – Энском. 

    Италия: попытки – Миноцци, Беллини, реализации – Аллан, Канна. 

    Турнирное положение: Ирландия – 19 (4), Уэльс –  11 (4), Англия – 10 (4), Франция – 10 (4), Шотландия – 8 (4), Италия – 0 (4).

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