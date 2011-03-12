Кубок шести наций. 4-й тур. Франция обыграла Англию, Уэльс победил Италию, другие результаты

Завершились матчи 4-го тура регбийного Кубка шести наций. Франция обыграла Англию (22:16), Уэльс был сильнее Италии (38:14).
Кубок шести наций
4-й тур
10 марта
Дублин, Ирландия
Ирландия – Шотландия – 28:8 (14:3)
Ирландия: попытки – Стокдейл (2), Мюррей, Кронин, реализации – Секстон (4).
Шотландия: попытка – Кингхорн, штрафной – Лэйдлоу.
Париж, Франция
Франция – Англия – 22:16 (9:9)
Франция: штрафная попытка, штрафные – Машно (4), Буксис.
Англия: попытка – Мэй, реализация – Фаррелл, штрафные – Фаррелл (2), Дэйли.
11 марта
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Италия – 38:14 (17:7)
Уэльс: попытки – Паркeс, Норс (2), Хилл, Типурич, реализации – Энском (3), Хафпенни (2), штрафной – Энском.
Италия: попытки – Миноцци, Беллини, реализации – Аллан, Канна.
Турнирное положение: Ирландия – 19 (4), Уэльс – 11 (4), Англия – 10 (4), Франция – 10 (4), Шотландия – 8 (4), Италия – 0 (4).