Регби-7. Мировая серия. США выиграли этап, Россия заняла 15-е место

Завершился этап мужской Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе. Сборная США одержала победу на этапе. Сборная России заняла 15-е место.
Регби-7
Мировая серия
4-й этап
Лас-Вегас, США
Мужчины
Финал
США – Аргентина – 28:0 (14:0)
Матч за 3-е место
Фиджи – ЮАР – 26:22 (19:5)
1/2 финала
Фиджи – США – 7:19 (7:0)
Аргентина – ЮАР – 12:10 (7:5)
1/4 финала
Фиджи – Новая Зеландия – 14:10 (7:10)
США – Англия – 17:12 (12:5)
Аргентина – Кения – 17:12 (12:7)
ЮАР – Австралия – 29:17 (12:12)
Турнир за 13-е место
1/2 финала
Россия – Испания – 17:19 (12:7)
Россия: попытки – Живатов (1), Давыдов (5,13), реализации – Янюшкин (6).
Турнир за 9-е место
1/4 финала
Шотландия – Россия – 24:12 (10:5)
Россия: попытки – Давыдов (2), реализации – Сухин.