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    Регби-7. Мировая серия. США выиграли этап, Россия заняла 15-е место

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    Завершился этап мужской Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе. Сборная США одержала победу на этапе. Сборная России заняла 15-е место.

    Регби-7

    Мировая серия

    4-й этап

    Лас-Вегас, США

    Мужчины

    Финал

    США – Аргентина – 28:0 (14:0)

    Матч за 3-е место

    Фиджи – ЮАР – 26:22 (19:5)

    1/2 финала

    Фиджи – США – 7:19 (7:0)

    Аргентина – ЮАР – 12:10 (7:5)

    1/4 финала

    Фиджи – Новая Зеландия – 14:10 (7:10)

    США – Англия – 17:12 (12:5)

    Аргентина – Кения – 17:12 (12:7)

    ЮАР – Австралия – 29:17 (12:12)

    Турнир за 13-е место

    1/2 финала

    Россия – Испания – 17:19 (12:7)

    Россия: попытки – Живатов (1), Давыдов (5,13), реализации – Янюшкин (6). 

    Турнир за 9-е место

    1/4 финала

    Шотландия – Россия – 24:12 (10:5)

    Россия: попытки – Давыдов (2), реализации – Сухин.

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