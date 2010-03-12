Регби-7. Мировая серия. США выиграли этап, Россия заняла 15-е место

Завершился этап мужской Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе. Сборная США одержала победу на этапе. Сборная России заняла 15-е место.

Регби-7

Мировая серия

4-й этап

Лас-Вегас, США

Мужчины

Финал

США – Аргентина – 28:0 (14:0)



Матч за 3-е место

Фиджи – ЮАР – 26:22 (19:5)

1/2 финала

Фиджи – США – 7:19 (7:0)

Аргентина – ЮАР – 12:10 (7:5)

1/4 финала

Фиджи – Новая Зеландия – 14:10 (7:10)

США – Англия – 17:12 (12:5)

Аргентина – Кения – 17:12 (12:7)

ЮАР – Австралия – 29:17 (12:12)

Турнир за 13-е место

1/2 финала

Россия – Испания – 17:19 (12:7)

Россия: попытки – Живатов (1), Давыдов (5,13), реализации – Янюшкин (6).

Турнир за 9-е место

1/4 финала

Шотландия – Россия – 24:12 (10:5)

Россия: попытки – Давыдов (2), реализации – Сухин.