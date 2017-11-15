Кубок мира-2023 пройдет во Франции

Кубок мира по регби в 2023 году пройдет во Франции.

Место проведения турнира было выбрано сегодня во время заседания совета World Rugby.

Отметим, что в конце октября команда экспертов Кубка мира дала ЮАР наивысшую оценку и рекомендовала провести турнир в этой стране. Франция в рейтинге заняла второе место.

До этого года страна, получавшая высшую оценку от экспертов, всегда становилась хозяйкой турнира.

Кубок мира уже проводился во Франции в 2007 году. Победителем тогда стала сборная ЮАР.