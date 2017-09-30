Лев укусил регбиста сборной Уэльса, когда тот попытался его погладить

Игрок валлийского регбийного клуба «Оспрейс» Скотт Болдуин пострадал во время посещения зоопарка в городе Блумфонтейн (ЮАР).

29-летний регбист просунул руку в клетку со львом, чтобы погладить животное, после чего хищник укусил его. В больнице Болдуину наложили несколько швов.

«Да, со львом действительно произошел инцидент, но лев абсолютно в этом не виноват. Вы не можете гладить льва, словно это котенок. Со стороны Скотта это был довольно глупый поступок, и ему еще повезло, он легко отделался.

Не знаю, каких передач Болдуин насмотрелся, после чего решил, что со львами можно так себя вести», – прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Уэльса Стив Тенди.