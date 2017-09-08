Австралийский регбист дисквалифицирован на 10 лет за то, что ударил судью во время матча

Австралийский регбист Марк Меафуа дисквалифицирован на 10 лет за удар судьи во время матча юниорских команд.

19-летний судья Никлас Гааль во время игры принял решение дать Меафуа красную карточку. Игрок вступил в спор с арбитром и в итоге ударил его по лицу, после чего судья чуть не повалился на землю. Сообщается, что Гааль серьезно не пострадал.

Во время разбирательств по делу Меафуа признал себя виновным и принес извинения судье, но Федерация регби Ньюкасла и Хантера приняла решение дисквалифицировать 18-летнего спортсмена на 10 лет.

До этого инцидента Меафуа претендовал на медаль Джека Скотта за честную игру.