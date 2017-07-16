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    Сборная России по регби-7 выиграла серию Гран-при-2017

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    Сегодня прошли матчи плей-офф четвертого этапа мужской серии Гран-при по регби-7. Сборная России в финале обыграла Уэльс и стала чемпионом. 

    Команда одержала победу на трех из четырех этапах серии.

    Эта победа для российской команды стала уже четвертой в истории. Отметим, что победителям серии Гран-при вручаются медали чемпионата Европы.

    Регби-7

    Гран-при

    Мужчины

    4-й этап

    Эксетер, Англия

    Финал

    Россия – Уэльс – 17:12 (12:5)

    Россия: попытки – Симпликевич (2), Рощин, реализации – Рощин.

    Матч за 3-е место

    Ирландия – Португалия – 33:12

    1/2 финала

    Россия – Португалия  - 17:12

    Россия: попытки – Давыдов, Роищин, Галиновский, реализации – Рощин.

    Ирландия – Уэльс – 12:15

    1/4 финала

    Ирландия – Англия – 24:7

    Россия – Грузия – 19:12 (19:0)

    Россия: попытки – Симпликевич (2), Родин, реализации – Филатов, Остроушко.

    Испания – Португалия – 14:21

    Уэльс – Германия – 17:12

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