Сборная России по регби-7 выиграла серию Гран-при-2017

Сегодня прошли матчи плей-офф четвертого этапа мужской серии Гран-при по регби-7. Сборная России в финале обыграла Уэльс и стала чемпионом.

Команда одержала победу на трех из четырех этапах серии.

Эта победа для российской команды стала уже четвертой в истории. Отметим, что победителям серии Гран-при вручаются медали чемпионата Европы.

Регби-7

Гран-при

Мужчины

4-й этап

Эксетер, Англия

Финал

Россия – Уэльс – 17:12 (12:5)

Россия: попытки – Симпликевич (2), Рощин, реализации – Рощин.

Матч за 3-е место

Ирландия – Португалия – 33:12

1/2 финала

Россия – Португалия - 17:12

Россия: попытки – Давыдов, Роищин, Галиновский, реализации – Рощин.

Ирландия – Уэльс – 12:15

1/4 финала

Ирландия – Англия – 24:7

Россия – Грузия – 19:12 (19:0)

Россия: попытки – Симпликевич (2), Родин, реализации – Филатов, Остроушко.

Испания – Португалия – 14:21

Уэльс – Германия – 17:12