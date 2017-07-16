Сборная России по регби-7 выиграла серию Гран-при-2017
Сегодня прошли матчи плей-офф четвертого этапа мужской серии Гран-при по регби-7. Сборная России в финале обыграла Уэльс и стала чемпионом.
Команда одержала победу на трех из четырех этапах серии.
Эта победа для российской команды стала уже четвертой в истории. Отметим, что победителям серии Гран-при вручаются медали чемпионата Европы.
Регби-7
Гран-при
Мужчины
4-й этап
Эксетер, Англия
Финал
Россия – Уэльс – 17:12 (12:5)
Россия: попытки – Симпликевич (2), Рощин, реализации – Рощин.
Матч за 3-е место
Ирландия – Португалия – 33:12
1/2 финала
Россия – Португалия - 17:12
Россия: попытки – Давыдов, Роищин, Галиновский, реализации – Рощин.
Ирландия – Уэльс – 12:15
1/4 финала
Ирландия – Англия – 24:7
Россия – Грузия – 19:12 (19:0)
Россия: попытки – Симпликевич (2), Родин, реализации – Филатов, Остроушко.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.