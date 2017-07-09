Тренер «Кубани» во время матча пережил попадание молнии

В тренера «Кубани» Александра Алексеенко ударила молния.

Инцидент произошел во время матча чемпионата России по регби против «Металлурга».

«Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну. Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю.

В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом…

Но, похоже, что здоровье крепкое раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», — рассказал Алексеенко.