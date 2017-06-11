Сборная России выиграла этап Гран-при по регби-7

Сегодня в Польше прошли решающие матчи второго этапа Гран-при по регби-7. Сборная России в финале победила Испанию (24:19) и выиграла этап.

Регби-7

Гран-при

2-й этап

Лодзь, Польша

Мужчины

Финал

Россия – Испания – 24:19 (5:12)

Россия: попытки – Лазаренко (2), Давыдов, Филатов, реализации – Рощин (2).

Матч за 3-е место

Ирландия – Уэльс – 33:5

1/2 финала

Россия – Ирландия – 26:19 (14:7)

Россия: попытки – Лазаренко, Рощин (2), Остроушко, реализации – Рощин (3).

Испания – Уэльс – 26:17

1/4 финала

Ирландия – Англия – 19:5

Испания – Франция – 22:21

Уэльс – Германия – 26:7

Грузия – Россия – 14:19 (7:14)

Россия: попытки – Филатов, Рощин, Остроушко, реализации – Рощин (2).