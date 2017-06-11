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    Сборная России выиграла этап Гран-при по регби-7

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    Сегодня в Польше прошли решающие матчи второго этапа Гран-при по регби-7. Сборная России в финале победила Испанию (24:19) и выиграла этап.

    Регби-7

    Гран-при

    2-й этап

    Лодзь, Польша

    Мужчины

    Финал

    Россия – Испания – 24:19 (5:12)

    Россия: попытки – Лазаренко (2), Давыдов, Филатов, реализации – Рощин (2).

    Матч за 3-е место

    Ирландия – Уэльс – 33:5

    1/2 финала

    Россия – Ирландия – 26:19 (14:7)

    Россия: попытки – Лазаренко, Рощин (2), Остроушко, реализации – Рощин (3).

    Испания – Уэльс – 26:17

    1/4 финала

    Ирландия – Англия – 19:5

    Испания – Франция – 22:21

    Уэльс – Германия – 26:7

    Грузия – Россия – 14:19 (7:14)

    Россия: попытки – Филатов, Рощин, Остроушко, реализации – Рощин (2). 

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