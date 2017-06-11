Сборная России выиграла этап Гран-при по регби-7
Сегодня в Польше прошли решающие матчи второго этапа Гран-при по регби-7. Сборная России в финале победила Испанию (24:19) и выиграла этап.
Регби-7
Гран-при
2-й этап
Лодзь, Польша
Мужчины
Финал
Россия – Испания – 24:19 (5:12)
Россия: попытки – Лазаренко (2), Давыдов, Филатов, реализации – Рощин (2).
Матч за 3-е место
Ирландия – Уэльс – 33:5
1/2 финала
Россия – Ирландия – 26:19 (14:7)
Россия: попытки – Лазаренко, Рощин (2), Остроушко, реализации – Рощин (3).
Испания – Уэльс – 26:17
1/4 финала
Ирландия – Англия – 19:5
Испания – Франция – 22:21
Уэльс – Германия – 26:7
Грузия – Россия – 14:19 (7:14)
Россия: попытки – Филатов, Рощин, Остроушко, реализации – Рощин (2).
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