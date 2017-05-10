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    В Японии прошла жеребьевка Кубка мира-2019, Россия может попасть в группу к Новой Зеландии и ЮАР

    Теги сборная Франции сборная Италии сборная Шотландии сборная Англии сборная Уэльса сборная Ирландии сборная ЮАР сборная Новой Зеландии сборная Грузии сборная Австралии Кубок мира World Rugby (IRB) сборная Аргентины сборная Японии

    Сегодня в Киото (Япония) состоялась жеребьевка регбийного Кубка мира-2019.

    12 сборных получили прямые путевки на турнир и были распределены по четырем группам.

    Группа А: Ирландия, Шотландия, Япония, Европа-1, победитель плей-офф.
    Группа B: Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Африка-1, победитель утешительного турнира.
    Группа С: Англия, Франция, Аргентина, Америка-1, Океания-2.
    Группа D: Австралия, Уэльс, Грузия, Океания-1, Америка-2.

    Восемь мест разыграют сборные из Океании (2+1 команда в плей-офф), Америки (2+1 команда в плей-офф), Европы (1+1 команда в плей-офф), Африки (1+1 команда в плей-офф), Азии (команда в плей-офф против победителя Кубка Океании).

    Сборная России может попасть в группу А или B – в случае удачного выступления в отборочном турнире, плей-офф или утешительном турнире.

    Кубок мира-2019 пройдет с 20 сентября по 2 ноября.

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