В Японии прошла жеребьевка Кубка мира-2019, Россия может попасть в группу к Новой Зеландии и ЮАР

Сегодня в Киото (Япония) состоялась жеребьевка регбийного Кубка мира-2019.

12 сборных получили прямые путевки на турнир и были распределены по четырем группам.

Группа А: Ирландия, Шотландия, Япония, Европа-1, победитель плей-офф.

Группа B: Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Африка-1, победитель утешительного турнира.

Группа С: Англия, Франция, Аргентина, Америка-1, Океания-2.

Группа D: Австралия, Уэльс, Грузия, Океания-1, Америка-2.

Восемь мест разыграют сборные из Океании (2+1 команда в плей-офф), Америки (2+1 команда в плей-офф), Европы (1+1 команда в плей-офф), Африки (1+1 команда в плей-офф), Азии (команда в плей-офф против победителя Кубка Океании).

Сборная России может попасть в группу А или B – в случае удачного выступления в отборочном турнире, плей-офф или утешительном турнире.

Кубок мира-2019 пройдет с 20 сентября по 2 ноября.