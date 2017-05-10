В Японии прошла жеребьевка Кубка мира-2019, Россия может попасть в группу к Новой Зеландии и ЮАР
Сегодня в Киото (Япония) состоялась жеребьевка регбийного Кубка мира-2019.
12 сборных получили прямые путевки на турнир и были распределены по четырем группам.
Группа А: Ирландия, Шотландия, Япония, Европа-1, победитель плей-офф.
Группа B: Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Африка-1, победитель утешительного турнира.
Группа С: Англия, Франция, Аргентина, Америка-1, Океания-2.
Группа D: Австралия, Уэльс, Грузия, Океания-1, Америка-2.
Восемь мест разыграют сборные из Океании (2+1 команда в плей-офф), Америки (2+1 команда в плей-офф), Европы (1+1 команда в плей-офф), Африки (1+1 команда в плей-офф), Азии (команда в плей-офф против победителя Кубка Океании).
Сборная России может попасть в группу А или B – в случае удачного выступления в отборочном турнире, плей-офф или утешительном турнире.
Кубок мира-2019 пройдет с 20 сентября по 2 ноября.
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