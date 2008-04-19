Бах поддержал идею сокращения олимпийских квот для стран с допинговыми проблемами

Глава Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах призвал международные федерации сокращать число квот для стран, чьи спортсмены часто попадаются на допинге

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сократила число квот на Олимпиаду-2020 в для нескольких стран, в том числе для России, за многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил.

По словам Баха, данная мера будет способствовать искоренению проблемы допинга. Глава МОК также призвал федерации пристально следить за всеми дисциплинарными делами российских спортсменов, которые касаются расследования по базе данных Московской антидопинговой лаборатории, и применять «соответствующие санкции».

«Думаю, что исполком МОК одобряет этот подход (сокращение квот), мы поддерживаем его, это хорошая пища для размышления для всех нас.

Этот механизм, касающийся квот, с одной стороны, учитывает необходимость индивидуальной справедливости, но, с другой, также возлагает ответственность на национальные федерации и олимпийские комитеты», – отметил Бах.