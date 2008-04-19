Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бах поддержал идею сокращения олимпийских квот для стран с допинговыми проблемами

    Теги допинг МОК сборная России Томас Бах IWF Токио-2020 Тяжелая атлетика

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал международные федерации сокращать число квот для стран, чьи спортсмены часто попадаются на допинге

    Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сократила число квот на Олимпиаду-2020 в Токио для нескольких стран, в том числе для России, за многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил.

    По словам Баха, данная мера будет способствовать искоренению проблемы допинга. Глава МОК также призвал федерации пристально следить за всеми дисциплинарными делами российских спортсменов, которые касаются расследования по базе данных Московской антидопинговой лаборатории, и применять «соответствующие санкции».

    «Думаю, что исполком МОК одобряет этот подход (сокращение квот), мы поддерживаем его, это хорошая пища для размышления для всех нас.

    Этот механизм, касающийся квот, с одной стороны, учитывает необходимость индивидуальной справедливости, но, с другой, также возлагает ответственность на национальные федерации и олимпийские комитеты», – отметил Бах.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться